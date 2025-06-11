لجنة لمتابعة تحصيل مستحقات مشاريع الصرف الزراعي المغطى ببني سويف

عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اللواء حازم عزت، الاجتماع الشهري لمناقشة جهود اللجنة المشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المُغطى للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

تطرق الاجتماع الجهود والإجراءات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة مستجدات وسير العمل وتذليل المعوقات في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى،والعمل على تحسين معدلات تحصيل مستحقات الدولة المتعلقة بهذه المشروعات، بما يضمن استمرارية أعمال الصيانة والتطوير اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية.

حضر الاجتماع: المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري ، الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ،الأستاذ هيثم محمد قائم بعمل مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وباقي أعضاء اللجنة من الهيئة العامة المصرية لمشروعات الصرف، الضرائب العقارية ، إدارة الصرف ببني سويف.