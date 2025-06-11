بدء أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

تشهد 3 قطاعات تابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم "الأربعاء"، بدء تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية، وعددهم 66 ألفًا و200 طالب وطالبة، بتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف ومتابعة الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وقال الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع بدء تصحيح أوراق الطلاب في 3 قطاعات، حيث تشهد الكنترولات تصحيح الأوراق في قطاعات "كفر الشيخ ودسوق والحامول"، بجميع المواد الدراسية، وأنه وجه بدقة التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه.

وأضاف جودة، أن 66 ألفًا و200 طالب وطالبة أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في 349 لجنة، وجارٍ تصحيح الأوراق بـ3 قطاعات حسب الإدارات التابعة لتلك القطاعات، وكنترولات كفر الشيخ تم توزيعها على 3 قطاعات، القطاع الأول قطاع كفر الشيخ، ويشمل 5 إدارات تعليمية “إدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة غرب كفر الشيخ، وإدارة سيدي سالم، وإدارة الرياض، وإدارة سيدي غازي”.

وتابع: قطاع دسوق يشمل 4 إدارات تعليمية "إدارة دسوق التعليمية، وإدارة قلين التعليمية، وإدارة فوة، وإدارة مطوبس"، والقطاع الثالث قطاع الحامول ويشمل 4 إدارات تعليمية "الحامول، بيلا، بلطيم، والبرلس".