وزيرة إسرائيلية تطالب بإزالة مكبرات الصوت في المساجد بالقدس المحتلة

في محاولة جديدة للاعتداء على المقدسات والشعائر الإسلامية، طالبت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، باتخاذ خطوات جديدة ضد الفلسطينيين، وفق ما ذكرت شبكة قدس الفلسطينية.

دعت عيديت سيلمان مفوض الشرطة داني ليفي، باتخاذ خطوات عاجلة ضد استخدام مكبرات الصوت داخل المساجد، مشيرة إلى ثلاثة مساجد في القدس المحتلة ويافا واللد.

زعمت الوزيرة الصهيونية، أن الوزارة رصدت "شكاوى متكررة تتعلق بضوضاء ناجمة عن استخدام مكبرات صوت في المساجد"، وحددت سيلمان مساجد السكسك في يافا والعمري الكبير في اللد وسلوان في القدس المحتلة.

ادعت أن القياسات التي أجرتها وزارتها كشفت عن "تجاوزات خطيرة للحدود المسموح بها للصوت في القانون".

لفتت سيلمان إلى أن الوزارة قدمت تقارير مفصلة للشرطة، دون أن يتم اتخاذ "خطوات ملموسة للقضاء على هذه الظاهرة"، وفق تعبيرها.

طالبت سيلمان إلى تفعيل نظام الرصد، وتكثيف عمليات التفتيش والرقابة الميدانية في المساجد.

وشددت على أن تقوم شرطة الاحتلال يإصدار أوامر فورية تقضي بإزالة مكبرات الصوت في المساجد التي تتجاوز الحد القانوني المسموح به، وفرض غرامات، وتنفيذ عمليات مصادرة للمعدات ذات الصلة وفتح ملفات تحقيق وفقا للضرورة.