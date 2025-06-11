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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المصري للغرف السياحية يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان لتأهيل الخريجين

الاتحاد المصري للغرف السياحية
الاتحاد المصري للغرف السياحية
محمد الاسكندرانى

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع السياحة، وقع اليوم الاتحاد المصري للغرف السياحية مذكرة تفاهم مع كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، تهدف إلى تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في القطاع السياحي والفندقي، ومواءمة التعليم الأكاديمي مع احتياجات سوق العمل.

وقد وقع المذكرة حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية و أ.دسهى محمد عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق عن جامعة حلوان.

الاتحاد المصري للغرف السياحية 

جاء توقيع هذه المذكرة انطلاقًا من إيمان الطرفين بأهمية التعليم السياحي كأحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ورفع كفاءة الخريجين والكوادر الحالية بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والدولي.

وتشمل المذكرة عددًا من المحاور الرئيسية أبرزها:

توسيع فرص التدريب العملي لطلبة الكلية في شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية.

تنفيذ برامج تدريبية مهنية ودبلومات تخصصية للعاملين في القطاع.

استحداث برامج أكاديمية جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق.

دعم نظام التعليم التبادلي خاصة في برامج إدارة وتشغيل المطاعم والفنادق.

تبادل قواعد بيانات الخريجين وتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع.


وأكد ممثلو الطرفين خلال مراسم التوقيع أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة موسعة لدعم التعليم المستمر وتوفير برامج تدريبية احترافية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية في مصر، وتعزيز قدرة القطاع على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ويمثل هذا التعاون نموذجًا يُحتذى به في ربط التعليم بسوق العمل، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال إعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة علميًا وعمليًا، وقادرة على قيادة مستقبل السياحة المصرية.

وعقب التوقيع أشاد حسام الشاعر رئيس الاتحاد بالتعاون المرتقب مع كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وهي الأقدم على الإطلاق في المنطقة وكانت لها الفضل في تخريج القمم السياحية من الرواد في مصر مؤكدا ان التعاون بين التعليم الفني والتعليم العالي المتخصص والقطاع السياحي الخاص من خلال الإتحاد المصري للغرف السياحية هو السبيل الوحيد لسد الفجوة بين ما يقدمه التعليم الأكاديمي ومتطلبات السوق والمهارات اللازم توافرها في العاملين بالقطاع ولاسيما في ظل الزيادة المنشودة في اعداد السائحين.

وأفادت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية سياحة وفنادق انها سعيدة بهذا التعاون والحماس في سبيل الارتقاء بالمستوى الفني للطلبة كما أكدت ان الكلية على استعداد لمناقشة متطلبات القطاع مع الاتحاد والغرف للنظر في اضافة التخصصات اللازمة لمواكبة التطورات السريعة التي تشهدها السياحة العالمية

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب ان السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار كان قد أكد منذ اليوم الأول لتوليه حقيبة السياحة على أهمية دور التدريب والنهوض برفع مستوى كفاءة العنصر البشري في القطاع السياحي بمختلف تخصصاته ، وكان سيادته قد عقد اجتماعا موسعا مع السادة عمداء كليات السياحة والفنادق في مصر بحضور الاتحاد المصري والغرف السياحية التابعة له لوضع الخطط المشتركة وان توقيع هذه الاتفاقية اليوم يعد نتيجة مباشرة لجهود الوزير والوزارة في هذا الشأن.


وقد حضر الاحتفال بالتوقيع عن وزارة السياحة والآثار الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب

وعن الإتحاد والغرف السادة الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والأستاذ حازم طاهر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشئات الفندقية  والأستاذ وائل مسعود عضو مجلس إدارة المنشئات الفندقية وأمين صندوق والأستاذ بيرج ليون أرتين نائب رئيس غرفة المنشئات والمطاعم السياحية ورئيس فرع الغرفة في الإسكندرية والأستاذة هالة الخطيب المدير التنفيذي للإتحاد.

وعن كلية السياحة والفنادق كل من أ.د. نهلة نصار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،   أ.د. هالة جمعة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و أ.د. سامح جمال وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الاتحاد المصري للغرف السياحية جامعة حلوان السياحة مصر طلبة سياحة

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