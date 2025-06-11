فلاديمير بوتين: الثالوث النووي الروسي يضمن توازن القوى في العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بإن الثالوث النووي الروسي هو ما يضمن توازن القوى العالم وذلك خلال اجتماع حكومي يستهدف تطوير الأسلحة النووية الروسية خلال الفترة القادمة ما بين عامي 2027 و2036.

الثالوث النووي الروسي

ويتكون الثالوث النووي الروسي من القاذفات النووية الروسية الجوية،والصواريخ الباليستية التي تُطلق من منصات أرضية والصواريخ النووية الباليستية التي تنطلق من الغواصات الروسية.

تدمير القاذفات الروسية النووية تابلوف 95

وتعرضت الدولة الروسية بحربها مع الدولة الأوكرانية بشهر مايو إلى ضربة جوية كبيرة استهدفت قاذفاتها النووية الجوية،وهي طائرات التابلوف 95 في أربع مطارات عسكرية.

ليقرر بوتين تطوير التسليح النووي،وبدأت موسكو بالرد من خلال استخدام صواريخ متوسطة المدى من طراز أوريشنيك التي استهدفت العاصمة كييف خلال الفترة الماضية.