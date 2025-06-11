مقهورة عليكي.. شقيقة إيناس النجار ترثيها بكلمات مؤثرة

نشرت سوار النجار شقيقة الفنانة إيناس النجار، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ترثي فيه شقيقتها.

وقالت سوار النجار : وحشتيني يا حبيبتي طولتي الغيبة يا روح روحي، وحشتيني قوي،72 يوم ما شوفتكيش ولا سمعت صوتك يا بنتي وأختي، طولتي الغيبة ومبقتش عارفة اعمل ايه، الحياة وحشة أوي من غيرك، مقهورة عليكي يا حبيبتي».

سوار النجار تحيي ذكرى شقيقتها فى الأربعين

ونشرت سوار النجار شقيقة الفنانة الراحلة إيناس النجار تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث تحيى ذكرى الأربعين.

وقالت سوار النجار : "40 يوما من غير صوتك، ملامحك وضحكتك اللي متتنسيش، 40 يوما كان فيهم حاجات كتير نقصاني وسيباها يانوسة، سفرك الطويل أخدك بعيد بس ولا كان في يوم بيعدي من غير ماتكوني موجودة فيه، ولا مرة نسيتك من دعواتي، وأكيد في يوم هيجي ونشوفك فيه، يوم مفهوش فراق تاني.

وأضافت سوار النجار : “عارفة في الأربعين يوم دول مغبتيش فيهم عن بالي لحظة، صلاتي، ودعواتي، كلامي مع ربنا ومع أي حد دايما بتكوني فيه ياغالية أوي، يارب اجعلها آمنة بجوارك يفيض قبرها من نسائم رحمتك عليها واجعل ملائكة الرحمة تطوف عليها من كل جانب”.

سوار النجار تفتح النار على الطبيب الذي تسبب في الوفاة

فتحت سوار النجار، النار على الطبيب الذي تسبب في وفاة أختها إيناس النجار على حسب قولها، وتوعدت بذكر اسمه.

وكتبت سوار عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “لا حول ولا قوة الا بالله يارب الصبر منين يارب صلاة وبنصلي دعاء وبندعي قلبي فيه نااااار على اختي وتوأم روحي اغلى ما عندي في حياتي كيفاش الحياة من غيرك ياروحي كنا نبكيو على بابا اللي توفى من 11 سنة كيفاش نعيش حتى نهار من غيرك”.

وتابعت:"ما أطول الوقت وما أخيب الدنيا وما أخيب العباد خليتني يتيمة يتيمة يا كل حياتي الله غالب هو القهار يارب سابتنا نعانيو في الغابة، هاذي غاااابة والناس ما يعرفوش الموت وما يعرفوش اللي ربي موجود"

وأضافت : “حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد أذاك وأذانا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل دكتور من بداية الدكتور اللي عطاك مسكنات وشوية وهنزل اسمه لأنه فاشل، والدكتور اللي نزلك الرعاية لحد ما أذوك وضيعوك”.

وختمت منشورها "أختي مش عارفة من مين ولا مين ناخذ حقك ممنهم لله غدروك يا نوسة، إحنا بنموت يا إيناس أنا وماما ولانا قريب نموتو حياتنا وقفت وخلصت معاك يا حبيبتي، ناااار ناااار يارب منعرفوش النوم لا ليل ولا نهار من غيرك يا نوسة، ناخذو حقك وجاينلك حبيبتي نوسة".