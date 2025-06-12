إيمان كريم تهنئ سماح أبو بكر عزت لفوزها بجائزة مجلس الكتاب المصري

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهاني والتقدير إلى الكاتبة والإعلامية، سماح أبو بكر عزت، بمناسبة فوزها بجائزة مجلس الكتاب المصري الـ Ebby لعامي 2023/2024، عن قصتها المتميزة "أم منصور وبستان النور"، والتي أبدعت في رسوماتها الفنانة سندس الشايبي، وصَدرت عن دار المصرية اللبنانية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن هذه الجائزة تأتي تتويجًا لمسيرة من العطاء الفكري والإبداعي، الذي يسهم في بناء وعي الطفل المصري، وتعزيز الانتماء والولاء للوطن من خلال الأدب الراقي والرسائل الإنسانية المؤثرة.

نتائج الاهتمام بالطفل هي انتماؤه وولاؤه لوطنه

وأشادت المشرف العام على المجلس، بالدور الرائد للكاتبة سماح أبو بكر عزت، في مجال أدب الطفل، مشددة على أهمية ما أشارت إليه الكاتبة من أن "نتائج الاهتمام بالطفل هي انتماؤه وولاؤه لوطنه، وأن الطفل بأفكاره يمكن أن يصنع مستقبلًا أفضل لبلده، لا بمجرد الحفاظ على منجزات الدولة، بل بتطويرها عندما يكبر ويصبح شابًا يمتلك رؤية واضحة لمستقبل وطنه".

كما ثمّنت الدكتورة إيمان كريم، التعاون المثمر بين الكاتبة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، وخاصة مشاركتها الفاعلة في ورش الحكي التي ينظمها المجلس سنويًا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وغيرها من الجهود المتميزة التي أسهمت في نشر رسائل إيجابية وتوعوية موجهة للأطفال، لا سيما من ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحرص على دعم وتشجيع كل من يقدّم محتوى إيجابيًا هادفًا يعزز من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ويُسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وتقبّلًا وتسامحًا.