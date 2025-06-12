عايز يشغله في الممنوع.. قرار بشأن المتهم بتهشيم رأس ديلر العمرانية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بحبس المتهم بالشروع في قتل ديلر مخدرات بعدما هشم رأسه بشاكوش بمنطقة العمرانية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس شروع شاب في قتل تاجر مخدرات "ديلر" بعد معركة بينهما في منطقة العمرانية بسبب رغبة المجني عليه في إجبار المتهم على العمل معه ومساعدته في ترويج المخدرات.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة العمرانية بنشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة أحدهما بجرح غائر في الرأس، وسيطرة رجال المباحث على المشاجرة بعد انتقالهم إلى مسرح البلاغ، حيث كشف الفحص عن إصابة مسجل خطر بجرح غائر في الرأس نتيجة تعرضه لضربة بآلة حادة.

وانتهت التحريات إلى تحديد هوية المتهم، حيث تبين نشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليه بسبب محاولة الأخير إجباره علي بيع المواد المخدرة، وعندما رفض المتهم تشاجر معه المجني عليه وتطور الأمر بينهما إلى التشابك بالأيدي، فاستل المتهم آلة حادة "شاكوش" وضربه بها على رأسه حتى سقط غارقا في دمائه.

نقل المصاب إلى المستشفى وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.