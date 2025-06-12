فوق حصان من داخل البحر .. مي سليم تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية|شاهد

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها صورًا جديدة من عطلتها الصيفية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي سليم في الصور بإطلالة جذابة لافتة فوق حصان من داخل البحر مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأخضر، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.



وتعتمد مي سليم، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.