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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حضور كبير في عرض أفلام المحاولة الأولى بمركز الثقافة السينمائيةبشارع شريف

مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية
أحمد البهى

أقام مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما والكائن في ٣٦ شارع شريف أمسية سينمائية شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا تم خلالها عرض مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة تحت عنوان المحاولة الأولى وهي نتاج التجارب الأولى لمجموعة من المخرجين الموهوبين بالإضافة إلى مشاريع تخرج من مدارس السينما. 

تضمنت الأمسية عرض الأفلام التالية لا للنهاية تأليف وسيناريو محمد زيدان إخراج محمود فؤاد. 


المرأة مخلوق كامل قصة وسيناريو وحوار الدكتورة سحر عبد العال حامد مساعد مخرج رنا رشدي تصوير عمر الشريف إخراج الدكتورة سحر عبد العال حامد تمثيل نهى فاروق محمد جمجوم علاء خيري مروة يسري نجلاء راشد
من طين إخراج علاء الدين عاطف شكري، شيك إخراج علاء الدين عاطف شكري. 

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة ناقش خلالها الجمهور الأعمال المعروضة وأدارها الناقد الشاب أحمد العدلي حيث تناولت الأفلام عددًا من القضايا والمشكلات داخل المجتمع. 

مركز الثقافة السينمائية لا للنهاية محمود فؤاد

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