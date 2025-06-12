مصر وبيلاروسيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك

عقد عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا مع سيرجي راتشكوف، سفير بيلاروسيا في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري، خاصة ما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج إلى السوق البيلاروسي، بما يسهم في تحقيق التوازن التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

اللجنة المصرية البيلاروسية

وتناول الاجتماع أيضًا الترتيب لعقد الدورة الثامنة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، حيث تم بحث تحديد الموعد المناسب لانعقادها، بما يضمن أكبر قدر من التنسيق والنتائج المثمرة للطرفين.

كما تم استعراض فرص التعاون في مجالات إنتاج الجرارات وتوطين التكنولوجيا البيلاروسية في مصر، إلى جانب المعدات الخاصة بتنقية المياه، مع الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك وفتح قنوات اتصال لبحث فرص تسجيل الأدوية المصرية في السوق البيلاروسي.