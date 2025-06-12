إصابة عامل بحروق في صعق كهربائي بالدقهلية

أصيب عامل بحروق من الدرجة الثانية باليد اليسرى إثر تعرضه للصعق الكهربي أمام بوابة رقم ٢ بالمنطقة الصناعية بجمصه بمحافظة الدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة جمصة ببلاغ من المستشفى بوصول شخص مصاب بحروق " تعرض للصعق الكهربائي".



انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة، الى المستشفى وبسؤال المصاب ويدعى "السيد حجازي السيد، 42 عاما،قال انه تعرض للصعق الكهربي عند مدخل المنطقة الصناعية بوابة رقم 2 .

وتبين تعرض المصاب بحروق من الدرجة الثانية باليد اليسرى

تم نقل المصاب الى مستشفى جمصه لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة