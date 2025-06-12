رمى بنته بمية نار لسبب صادم.. قرار عاجل بحق أب في زفتى

تمكنت ضباط فرع البحث الجنائى بمركز ومدينة زفتي من إلقاء القبض علي اب في العقد الرابع من عمره لارتكابة واقعة إلقاء ماء النار علي وجه ابنته أثناء سيرها بالطريق العام لشكه في سلوكها وبرفقتها امها مما تسبب في إصابتها بحروق في أماكن متفرقة من جسدها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ضبط الاب المتهم



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول إصابة فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها بحروق من الدرجة الأولي حال سيرها بطريق العام بنطاق دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الفتاة الضحية ويدعي "أ.ح"48 سنة بسبب خلافات أسرية .

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تمكن الرائد محمد سرحان وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

رواية شهود عيان



وأفاد شهود عيان من أهالي المدينة أن وراء ارتكاب الواقعة الأب بسبب الخلافات الأسرية المتكررة مع زوجته وابنته لشكه في سلوكهما طوال الأشهر الماضية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجزه علي ذمة التحقيقات.