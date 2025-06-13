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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع
انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع
ايمان البكش

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 140 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 6 – 12 يونيو 2025).  

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*  

*السبت 7 يونيو:*
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تطورات الأوضاع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك وذلك في اتصالات مع السادة المحافظين للعمل علي راحة وسلامة المواطنين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم خلال الأجازة ، وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي تقديم التهنئة لجميع العاملين بالوزارة والقطاعات التابعة لها والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الاضحي.

*الثلاثاء 10 يونيو:* 
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتي يجري تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن وجهات الولاية وجميع الأجهزة التنفيذية واللجنة العليا لاسترداد الأراضى .

والتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة الوادي الجديد في مختلف القطاعات والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء المحافظة .

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور محمود سعد رئيس قسم بحوث الحرير بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وعدد من مسؤولي وزارة التنمية المحلية، وذلك لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتى التنمية المحلية والزراعة خلال اجتماعه نهاية شهر مايو الماضى لوضع تصور واضح لاحتياجات الدولة من الحرير الطبيعى بشكل عام بما يساهم فى توطين صناعة الحرير فى مصر، وكذا مراجعة الخطوات التنفيذية لوضع تصور متكامل لإنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعي بمحافظة الوادي الجديد ليكون نموذج تجريبي ناجح يمكن تعميمه على عدد من محافظات الدلتا والصعيد.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود واستعدادات الحكومة للإعلان عن القضاء على مرض الجذام.

*الأربعاء 11 يونيو:* 
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً، بحضور رئيس قطاع التفتيش والرقابة وإدارة الحوكمة والتحول الرقمي لمتابعة سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية في عدد من المحافظات وحصول المواطنين علي خدماتهم بصورة سريعة، حيث تم متابعة نتائج تقارير المرور الميداني التي قام بها قطاع التفتيش بالوزارة  علي حوالي ١٣ مركز تكنولوجي علي مستوي المحافظات خلال الفترة الماضية للتأكد من تلافي جميع الملاحظات والمعوقات التي رصدتها الوزارة، حيث تقدم تلك المراكز  حوالي ١٨٦ خدمة محلية للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

والتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية علي أرض المحافظتين في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

التنمية المحلية منال عوض حصاد التنمية المحلية

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