أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الخضروات والفاكهة في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 14-6-2025.

سعر الطماطم والبصل

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 7.5 جنيه والبطاطس 8 جنيهات والبصل الأبيض 10 جنيهات والبصل الأحمر 9 جنيهات والكوسة نحو 15 جنيها والجزر بدون عروش 7 جنيهات والفاصوليا 16 جنيها والباذنجان البلدي 5 جنيهات و الباذنجان الرومي 5 جنيهات والباذنجان الأبيض 7 جنيهات.

وصل سعر كيلو الفلفل الرومي 14 جنيها والفلفل الحامي 15 جنيها والفلفل الألوان 24 جنيها والملوخية نحو 6 جنيهات.



سعر الخيار و البامية

بلغ سعر كيلو الخيار نحو 8 جنيهات والبامية نحو 35 جنيها والقلقاس نحو 15 جنيها والثوم 60 جنيها واللفت 5 جنيهات والبنجر 5 جنيهات وورق العنب نحو 40 جنيها والكرنب نحو 5 جنيهات للواحدة والقرنبيط نحو 5.5 جنيه و البروكلي 30 جنيها للواحدة.



سعر الفاكهة

بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي نحو 30 جنيها والجريب فروت نحو 25 جنيها والليمون البلدي نحو 50 جنيها والليمون الأضاليا نحو 25 جنيها.



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سعر العنب والتفاح

وصل سعر العنب البناتي الأصفر نحو 30 جنيها والأحمر نحو 35 جنيها والعنب الكرمسن نحو 55 جنيها والعنب الأسود نحو 40 جنيها والتفاح المصري نحو 26 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي نحو 100 جنيه والبلح الرملي 20 جنيها والبلح السيوي 70 جنيها والبلح الثلاجة نحو 20 جنيها.