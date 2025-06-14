محافظ الوادي الجديد: رفع كفاءة 25 ألف متر طرق داخلية بالمراكز

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار أعمال خطة رصف و رفع كفاءة الطرق الداخلية بمراكز الوادي الجديد التي تنفذها مديرية الطرق والنقل؛ بهدف تحسين جودة الخدمات وتيسير حركة المواطنين و تعزيز المظهر الحضاري للأحياء والمدن.

و أفاد المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالوادي الجديد ، استمرار أعمال الترميمات بالخلطة الأسفلتية للقطاعات العرضية في الطرق والشوارع الداخلية بمدينة الخارجة بمناطق ( شارع العشرين بأرض السلام - المعهد الديني - حي الأمل - حي الزهور - جامعة الأزهر) بهدف إعادة الشيء لأصله

كما تم الانتهاء من تركيب ٥ آلاف متر مسطح من بلاط الإنترلوك بمركز باريس، و ٢٠ ألف متر مسطح أخرى بمناطق عين بطور، ودروسة، وشندوم بمركز الداخلة من إجمالي ٣٥ ألف متر مسطح مستهدف تنفيذها في الوادي الجديد.