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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات رقابية وتموينية
حملات رقابية وتموينية
ايمن رياض

 أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على مدار ثلاثة أيام متتالية، بمختلف المراكز، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك وعدد من الجهات المعنية، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة جميع صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

وأكد المحافظ أن أجهزة الدولة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بصحتهم وسلامتهم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال أو الاتجار غير المشروع بالسلع.

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة، للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة شملت 1320 زجاجة زيت طعام و1080 كيس مكرونة و560 كيس شعيرية، بالإضافة إلى كميات من الجبن الأبيض، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز، يقوم بالغش التجاري من خلال إنتاج وتعبئة الأسطوانات بوزن ناقص بهدف تحقيق مكاسب غير قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، تم تحرير 57 محضراً شملت مخالفات متنوعة مثل إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، إلى جانب عدم الإعلان عن لوحة التعليمات وعدم توافر الميزان داخل المخبز، كما تم تحرير 20 محضراً في مجال الأسواق، حيث ضبطت كميات من السلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على نصف طن من اللبن، ونصف طن من المنظفات السائلة، وربع طن من الأرز، بالإضافة إلى كميات من العصائر والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط دواجن ومصنعات لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكميات من اللحوم البلدية المعروضة دون مراعاة الشروط الصحية، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

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