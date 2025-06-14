يزن النعيمات يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك

حسم الأردني يزن النعيمات، مهاجم نادي العربي القطري، الجدل الدائر حول مستقبله، بعدما أعلن رسميًا تمديد عقده مع فريقه، نافيًا صحة الأنباء التي ربطته مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال النعيمات في تصريحات للتلفزيون الأردني: "نادي العربي قام بتفعيل بند تمديد عقدي لموسم إضافي، وأنا مستمر مع الفريق بشكل طبيعي"، مضيفًا: "ما يُقال على مواقع التواصل الاجتماعي ليس دقيقًا، هناك من يبحث فقط عن التفاعل دون الاعتماد على الحقائق".

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى اهتمام الزمالك بالتعاقد مع النعيمات، خاصة بعد اقتراب نهاية عقده مع الفريق القطري، في إطار سعي إدارة القلعة البيضاء لدعم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، يواصل الزمالك تحركاته لحسم ملف المهاجم الأجنبي الجديد، في ظل نية النادي للاستغناء عن المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، ضمن خطة إعادة بناء الفريق.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط بالزمالك اجتماعًا قريبًا مع مجلس الإدارة لحسم عدد من الملفات المهمة، على رأسها التعاقد مع مدير فني جديد، وتحديد الصفقات المنتظرة واللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل.