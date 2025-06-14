أحمد حسن يعلن عودة رئيس نادي الزمالك لمهام عمله في هذا الموعد

فجر الإعلامي أحمد حسن، بشرى لجمهور نادي الزمالك بعودة الكابتن حسين لبيب لمهام رئاسة نادي الزمالك بعد التعافي.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “حسين لبيب يعود لممارسة مهام عمله في الزمالك بداية من غدا الأحد بعد فترة غياب مرضية”.

وعاد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى القاهرة مساء الثلاثاء، قادماً من فرنسا بعد الخضوع لفحوصات طبية.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصاً على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.