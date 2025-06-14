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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

خالد الغندور
خالد الغندور
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن توقعاته لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية. 

وأكد الغندور، في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن كفة الأهلي هي الأرجح، خاصة أنه يمتلك مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين.

وقال إن الأهلي قادر علي الفوز في المباراة، خاصة أنها تعد أسهل مباراة في البطولة.

وشدد على أن لاعبي إنتر ميامي رغم أسمائهم الكبيرة فهم كبار سن وجميعهم تخطوا الـ35 عاما. 

وأضاف أن الأهلي يمتلك إمام عاشور وأحمد مصطفي زيزو وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات. 

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، السبت، بتوقيت الولايات المتحدة، والثالثة فجر الأحد بتوقيت القاهرة.

 

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إنتر ميامي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: مصطفى العش - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: إمام عاشور - محمد علي بن رمضان - مروان عطية

الهجوم: تريزيجيه - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي المشاركة في المونديال 28 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحا، ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد رضا، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، نيتس جراديشار، أليو ديانج، زيزو، ووسام أبو علي.

الاهلي انتر ميامي كاس العالم للاندية زيزو

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