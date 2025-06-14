وزارة الشباب تُطلق بالتعاون مع نادي سموحة أول نظام شامل للفحص الطبي الرياضي

في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتأكيدًا على حرص الوزارة على دعم المنظومة الصحية داخل الهيئات الرياضية، تم تدشين أول نظام شامل للفحص الطبي الرياضي بنادي سموحة الرياضي، وذلك في خطوة رائدة تُنفذ لأول مرة على مستوى الأندية المصرية.

يأتي هذا الإنجاز بالتعاون الكامل بين وزارة الشباب والرياضة ونادي سموحة الرياضي، وتحت إشراف كل من الدكتورة سونيا عبد الوهاب – وكيلة الوزارة للطب الرياضي، و الدكتورة صفاء الشريف – وكيلة الوزارة بمحافظة الإسكندرية، في إطار سعي الوزارة لتطبيق الفحص الطبي الإلزامي لجميع اللاعبين بما يتوافق مع متطلبات الاتحادات الرياضية.

ويُعد نادي سموحة أول نادٍ في مصر يُطبق هذا البروتوكول داخل مقره، حيث تم تزويد الوحدة الطبية الخاصة به بأحدث الأجهزة الطبية، بما في ذلك وحدة المعمل المتنقلة وجهاز الموجات فوق الصوتية (سونار)، لتقديم خدمة صحية متكاملة دون الحاجة إلى انتقال اللاعبين إلى مراكز طبية خارجية.

كما بدأت الوزارة، من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي، في تنفيذ إجراءات إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية طبية موحدة، تُسجل فيها كافة الفحوصات الخاصة بجميع اللاعبين، لتكون مرجعًا رسميًا معتمدًا لكل من النادي والوزارة، بما يُسهم في تطوير جودة الرعاية الصحية، وتعزيز الأداء الرياضي المستند إلى بيانات دقيقة.

وفي هذا السياق، تفقد الدكتور عمر الغنيمي – نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، يرافقه اللواء أحمد سعيد – المدير التنفيذي للنادي، سير العمل بالوحدة الطبية بإستاد الهوكي، بحضور الدكتور أشرف جوهر – عضو مجلس إدارة الشركة المنفذة للأعمال بتكليف من وزارة الشباب والرياضة.

تفاصيل الفحص الطبي:

• تاريخ بدء التنفيذ: الثلاثاء 17 يونيو

• الفئات المستهدفة:

* لاعبو البارالمبيك

* لاعبو المدارس والفرق والأكاديميات

• الموقع: الوحدة الطبية بإستاد الهوكي – نادي سموحة

• الوقت: من الساعة 3 عصرًا حتى 10 مساءً

• الحد الأقصى للفحوص اليومية: 250 لاعبًا

محتوى الفحص الطبي:

• كشف باطنة وقلب

• تحاليل معملية شاملة

• فحص بجهاز السونار

• تعبئة استمارة طبية معتمدة من وزارة الشباب والرياضة

• تحديد الألعاب التي يمارسها كل لاعب

• حضور ولي الأمر إلزامي للاعبين القُصّر

قاعدة بيانات طبية إلكترونية:

• تسجيل إلكتروني موثق ومعتمد لدى نادي سموحة ووزارة الشباب والرياضة

• إنشاء سجل طبي رسمي لكل لاعب

• إمكانية تحليل البيانات لدعم الأداء الرياضي علميًا وعمليًا



وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مجال الطب الرياضي، وتعكس التزام الدولة بحماية صحة أبنائها الرياضيين، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية بكفاءة واستدامة