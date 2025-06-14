الدردير: الزمالك هو أول فريق مصري يتأهل رسميًا لكأس العالم للأندية

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير :"هل تعلم أن الزمالك هو أول فريق مصري يتأهل رسميًا لكأس العالم للأندية عام 2000 قبل ما البطولة تتلغى؟".

وفي إطار آخر، خرج المدير الفني أيمن الرمادي عن صمته ليُوضح موقفه من التجديد مع نادي الزمالك، مؤكدًا احترامه الكبير للنادي وجماهيره، لكنه شدد على أنه لا ينتظر قرار الإدارة لتحديد مستقبله المهني.

وقال الرمادي: "أحب الزمالك من كل قلبي، من أصغر طفل زملكاوي لأكبر مشجع، وكانت تجربتي معه من أجمل محطات حياتي"، مضيفًا: "لكنني أتعامل باحتراف، ولا أنتظر قرارًا إداريًا لتحديد وجهتي المقبلة".

وأكد الرمادي أن مشاعره الصادقة تجاه جمهور الزمالك لا تعني أنه سيتصرف كهاوٍ، موضحًا أنه يسير بخطى واضحة وفقًا لمبادئ الاحتراف.