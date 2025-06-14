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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث سياسي: إسرائيل حققت جزءًا كبيرًا من أهدافها ودمرت قواعد عسكرية إيرانية

أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول
هاني حسين

أكد أشرف أبو الهول، الباحث السياسي، أن صواريخ إيران فشلت في إصابة أهداف استراتيجية داخل إسرائيل، ولم تحقق أهدافًا ذات قيمة، مؤكدًا أن عدد الضحايا الإسرائيليين محدود للغاية، مقارنة بعدد القتلى الإيرانيين جراء الضربات الجوية الإسرائيلية

وقال أشرف أبو الهول في حواره في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس”، :" ما يحدث في الأجواء الإيرانية حاليًا يؤكد أن الطيران الإسرائيلي يتجول بحرية، موضحًا أن "ما نراه حاليًا في سماء إيران يعني أن إسرائيل سيطرت تمامًا على الأجواء الإيرانية، ولم تعد هناك أي مقاومة فعالة من الجانب الإيراني"، موضحًا أن الصواريخ الإيرانية ضعيفة التأثير ومحدودة القدرة التدميرية، وهو ما يظهر جليًا في عدد الإصابات الضئيل الذي نتج عن الرد الإيراني، مقارنة بالخسائر التي لحقت بإيران.

وأشار أشرف أبو الهول، إلى أن إسرائيل حققت جزءًا كبيرًا من أهدافها العسكرية، وأهمها تدمير قواعد عسكرية إيرانية أساسية، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يتمتع بـ"واحد من أقوى أنظمة الإنذار المبكر والتحذير على مستوى العالم"، بالإضافة إلى "وجود مخابئ تستوعب أعدادًا كبيرة من السكان"، مما أسهم في تقليل الخسائر البشرية بشكل كبير.

وأوضح أشرف أبو الهول، أن ، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية الإيرانية انتهت فعليًا، وأصبحت "مكشوفة الآن أمام المقاتلات الإسرائيلية التي تحلق بحرية"، مشيرًا إلى أن "إيران حاولت استهداف مركز الأبحاث النووي بالقرب من تل أبيب، لكنها فشلت في ذلك".

وأشار أشرف أبو الهول، إلى أن إيران لن تتمكن من القيام بأي عمليات في مضيق هرمز، مشددًا على وجود خلل حقيقي في أنظمتها الدفاعية، سواء في الداخل أو في محيطها الحيوي، مؤكدًا على أن "إيران كانت تعتمد في دفاعاتها الإقليمية على وجود حزب الله في الجبهة الأمامية، حتى لا تتعرض مباشرة لهجوم إسرائيلي واسع، ولكن المعادلة اليوم تغيّرت بالكامل".

إيران طهران إسرائيل اخبار التوك شو الاحتلال

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