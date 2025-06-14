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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شابة تطلب الخلع بعد إصابة زوجها بالشلل في حادث : حمل تقيل عليا

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
أية مساعد

نظرت محكمة الأسرة بمحافظة القليوبية دعوى خلع أقامتها سيدة شابة ضد زوجها بعد إصابته بشلل نصفى نتيجة حادث سير أثناء عبوره الطريق في طريقه إلى مقر عمله بأحد المصانع.

محكمة الأسرة 

قالت الزوجة في دعواها إن الحياة أصبحت مستحيلة بينهما بعد الحادث مؤكدة أنها لم تعد قادرة على تحمل تبعات مرض زوجها ولا مطالبه اليومية التي تفوق طاقتها.

وقفت أمام المحكمة لتروي معاناتها مع زوجها الذي أصبح عصبيا وسريع الانفعال وطلبه المتكرر لأشياء لا تستطيع تنفيذها كحمله إلى دورة المياه موضحة أن العبء أصبح ثقيلا عليها.

من جانبه فوجئ الزوج بإعلان الدعوى بعد مرور شهرين على رفعها حيث حضر إلى المحكمة على كرسي متحرك برفقة شقيقه وقال بصوت مكسور إن زوجته لم تذكر له شيئا عن نيتها رفع القضية رغم إقامتها معه في المنزل وأخذها راتبه الشهري الذي يتقاضاه من المعاش.

وأضاف الزوج أنه كان يعمل ورديتين يوميا لتلبية متطلبات زوجته ولم يتأخر عنها يوما مشيرا إلى أن أشقاءه جمعوا مبلغا شهريا لدعمه وسلموه لزوجته لكنها لم تكتف به وقررت في النهاية التخلي عنه دون رحمة.

وبعد الاستماع لأقوال الطرفين ومحاولة الصلح التي باءت بالفشل قضت المحكمة بقبول دعوى الخلع ليغادر الزوج قاعة المحكمة وهو يردد أنا اتخلعت عشان قعيد.

محكمة الأسرة الأسرة خلع دعوى خلع طلاق

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