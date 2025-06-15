الحكم على المتهم بقـ.ـتل طـ.ـفلة لسرقة قرطها الذهبى .. اليوم

تصدر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد 15 يونيو 2025، الحكم على جامع خردة، بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام، لاتهامه بقتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي بمدينة العاشر من رمضان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين وشادي المهدي عبدالرحمن وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 4849 لسنة 2024 جنايات ثالث العاشر من رمضان، لشهر يوليو من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد أ ج ع" 36 عاما، جامع خردة، مقيم بمحافظة أسيوط، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل الطفلة المجني عليها "جنى محسن" 8 سنوات، وسرقة قرطها الذهبي بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل الطفلة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بالإجهاز عليها وكبلها وكتم أنفاسها وشد وثاقها وما تركها حتى بلغ مقصده بإزهاق روحها، بعدما خطف المجني عليها بالتحايل بعد استدراجها لمكان الواقعة بعيدا عن أعين ذويها ليتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من إتمام جريمته وجريمة أخرى هي سرقة القرط الذهبي المملوك للمجني عليها.