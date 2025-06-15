ساعة Pebble الكلاسيكية تعود بإصدار جديد في يوليو.. والقديمة قد تحصل على تحديث

أعلنت شركة Core Devices، الاسم الجديد لمشروع Pebble المعاد إحياؤه بقيادة المؤسس الأصلي إريك ميجيكوفسكي، أن الجيل الجديد من ساعاتها الذكية Core 2 Duo سيبدأ شحنه في يوليو المقبل.

وستُرسل الدفعة الأولى للعملاء الأوائل في إطار اختبار تجريبي محدود يضم 200 مستخدم، بينما سيتم شحن الكميات الأوسع خلال شهري يوليو وأغسطس.

تطبيق جديد لأنظمة iOS وAndroid مع دعم للساعات القديمة

إلى جانب إطلاق العتاد الجديد، كشفت الشركة عن تطبيق Pebble جديد سيكون متاحًا على كل من نظامي iOS و Android.

وقد صُمم التطبيق خصيصًا ليتوافق مع ساعات Core 2 الجديدة، إلا أنه سيوفر أيضًا دعمًا للساعات القديمة مثل Pebble 2 وPebble Time.

وأكد ميجيكوفسكي أن مستخدمي هذه الإصدارات القديمة يمكنهم الانضمام إلى البرنامج التجريبي لتجربة التطبيق الجديد، في خطوة تعكس وفاء الشركة لمجتمعها القديم من المستخدمين الذين واصلوا استخدام أجهزتهم رغم توقف الدعم الرسمي.

تفاصيل الشحن والدفع للمشترين الأوائل

بالنسبة لمن قاموا بطلب ساعة Core 2 Duo مسبقًا، ستصلهم رسائل بريد إلكتروني لاحقًا هذا الشهر تتضمن تفاصيل الشحن، بالإضافة إلى أي توضيحات مرتبطة بالرسوم الجمركية أو الضرائب حسب الدولة التي يقيمون بها.

عودة تحمل طابع الحنين.. وتحدي في سوق مزدحم

تأتي عودة Pebble في وقت أصبحت فيه سوق الساعات الذكية تحت سيطرة لاعبين كبار مثل Apple وSamsung وGoogle.

ورغم التطور التقني الكبير في هذه الأجهزة، لا تزال بعض الفئات من المستخدمين تفضل بساطة Pebble وسهولة استخدامها، إلى جانب عمر بطاريتها الطويل ودعمها للإشعارات دون تعقيدات.

وعلى الرغم من غياب العلامة التجارية لسنوات، واصل العديد من محبيها استخدام ساعاتهم القديمة بفضل جهود مجتمعية حافظت على تشغيلها.

إرث Pebble يعود بروح الأصل.. ولمسة عصرية

تبدو بداية مشروع Core 2 واعدة، خاصة في ظل التمسك بروح التصميم الأصلي لـ Pebble، مع تحديثات تكنولوجية تلائم العصر الحالي.

والرهان الآن على مدى تقبّل السوق لهذا النهج "البسيط والفعال" وسط وفرة الخيارات الذكية المعقدة.

عودة Pebble ليست مجرد منتج جديد، بل رسالة للمجتمع التقني بأن البساطة المدروسة قد تكون أحيانًا مفتاح التميز.