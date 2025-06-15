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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس عربية النواب: نقف خلف دولتنا لمواجهة جميع التحديات

النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
فريد محمد

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب العدوان من جيش الاحتلال الاسرائيلى ضد إيران ، مشيداً بموقف مصر بقيادة الرئيس السيسى لتجنيب المنطقة من الفوضى وعدم الاستقرار.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن الـ 110 مليون مواطن مصرى بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يستحقون كل التحية والإجلال والاحترام لاعلانهم جميعاً أنهم يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسى وخلف جيشنا الباسل وشرطتنا الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر معلناً كمواطن مصرى أنه مثل كل المصريين يثق ثقة تامة ومطلقة فى جميع سياسات الرئيس السيسى داخلياً وخارجياً لاتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى تكفل استمرار وقدرة الدولة المصرية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى والحفاظ على جميع حدود مصر.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن الواقع والتاريخ اثبتا لكل المصريين وللعالم كله أن الرئيس السيسي صاحب نظرة ثاقبة واستباقية بشأن جميع القضايا والملفات العربية والاقليمية والدولية ، مؤكداً أن المجتمع الدولى يجب عليه أن يتبنى رؤية مصر الواضحة والحاسمة للحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط خاصة أن الموقف المصري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط يتسم الحكمة والقوة ويتمشى مع الشرعية الدولية ومبادئ وقرارات الأمم المتحدة.

وثمن النائب أحمد فؤاد أباظة الرفض القاطع من جموع المصريين للمزايدة على الدور المصري وأهميته خاصة أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين ما قدمته وسوف تواصل تقديمه الدولة المصرية في القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كان نابعاً من عقيدة واضحة وحاسمة لدى مصر بأن القضية الفلسطينية تعيش فى قلوب وعقول كل المصريين الذين ليس لهم أى هدف سوى تحقيق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

جيش الاحتلال الاسرائيلى إيران الرئيس السيسى الفوضى القيادة السياسية

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