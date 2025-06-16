احذر.. ارتكابك هذه الأفعال يغرمك 25 جنيها

جرائم عديدة يرتكبها بعض المواطنين أثناء تواجدهم في الطرقات والأماكن العامة كالحدائق والمنتزهات، ولايعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .



وفقا للمادة (379) يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:



- من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.



- من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

- من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

- من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.