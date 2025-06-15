هشام ماجد ومعتز التوني في ضيافة «واحد من الناس» الليلة

يحل الفنان هشام ماجد والمخرج معتز التوني، ضيفين على الإعلامي د. عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد وغدا الاثنين على شاشة الحياة.

تفاصيل لقاء هشام ماجد مع عمرو الليثي

ويتحدث النجمان خلال اللقاء عن حياتهما الخاصة والفنية، كما يعبر معتز التونى عن أمنية لإخراج فيلم كوميدى للفنانة منى زكى.

كما يتحدث هشام ماجد عن سر النجاح فى الزواج، وعن شيكو وأحمد فهمى وإسلام جلال.

ويتناول اللقاء كواليس فيلمهما الأخير إكس مراتي الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بدور العرض السينمائية منذ طرحه.

كما يتطرق اللقاء إلى كواليس التصوير وحالة الانسجام والكيمياء التي سيطرت على أجواء الفيلم، بالإضافة إلى أكثر من عمل فني آخر، والعلاقة التي تجمعهما مع الفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح.

وفجر الفنان هشام ماجد مفأجاة قوية أن هناك مشروع لفيلم جديد عن قصة فيلم " البحث عن فضيحة "والذي قدمه الفنان والزعيم عادل إمام في السبعينات وحقق نجاحا كبيرا، موضحا أن المشروع عبارة عن فيلم جديد لإعادة تقديم الفيلم.