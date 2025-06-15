دون تسجيل أي شكاوى.. هدوء تام في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، انطلاق امتحانات الثانوية العامة وسط أجواء مستقرة وانضباط ملحوظ داخل جميع اللجان الامتحانية، دون تسجيل أي شكاوى أو معوقات تعكر صفو اليوم الأول، سواء من جانب الطلاب أو المراقبين.

وشهد محيط المدارس تعزيزات أمنية ملحوظة، حيث تم تنظيم عمليات الدخول والخروج، ومنع توقف السيارات بالقرب من اللجان، مع انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين محيط الامتحانات. كما تم تخصيص سيارات إسعاف أمام كل لجنة تحسبًا لأي طارئ صحي، في إطار خطة شاملة لحماية الطلاب والمراقبين.

وكيل تعليم البحر الأحمر: انتظام تام والتزام بالإجراءات الوقائية

أكدت فايزة أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن جميع اللجان وعددها 14 لجنة موزعة على المدن والإدارات المختلفة، شهدت انطلاقًا سلسًا للامتحانات دون أي مشكلات. وأشارت إلى أن المراقبين التزموا بالحضور في المواعيد المحددة، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق، بما في ذلك التعقيم المسبق للجان حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأضافت أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على اتصال دائم بغرف العمليات الفرعية في الإدارات، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتدخل الفوري إذا لزم الأمر، مؤكدة التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين أوراق الأسئلة والإجابات، ومع مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنة.

مشاركة واسعة واستعدادات مكثفة على مستوى الجمهورية

انطلقت امتحانات الثانوية العامة هذا العام في 15 يونيو 2025 على مستوى الجمهورية، حيث يخوضها أكثر من 813 ألف طالب وطالبة، موزعين على 2029 لجنة، منها لجان خاصة للطلاب بالمستشفيات والسجون والمكفوفين ومدارس STEM.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنها أتمت تجهيز اللجان بكافة المستلزمات، مع إعداد استراحات للملاحظين والمعلمين، وتوفير بيئة مناسبة تضمن سير الامتحانات بسلاسة.

كما فعلت الوزارة غرفة العمليات المركزية بالعاصمة الإدارية، للتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأتاحت خطوطًا ساخنة لتلقي الاستفسارات وبلاغات الغش على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).

مواجهة الغش وتشديد الإجراءات الأمنية

شددت الوزارة على تطبيق القوانين بكل حزم ضد محاولات الغش بكافة أشكالها، مع تكثيف عمليات التفتيش لمنع دخول الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان. ودعت الجميع إلى الالتزام، لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة.