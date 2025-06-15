محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات مجمع المصالح الحكومية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع نواب المحافظين بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وذلك خلال زيارتهم التفقدية للمحافظة، اليوم، استعرض فيه أبرز ما تم تنفيذه من مشروعات استثمارية وخدمية، والمقومات والفرص التنموية التي تحظى بها المحافظة. جاء ذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأعرب نواب المحافظين خلال الاجتماع عن سعادتهم بالزيارة، مشيدين بما أنجزته المحافظة من قفزات تنموية تستحق الإشادة، وما لمسوه على أرض الواقع من جهود متسارعة ساهمت في النهوض بالمحافظة وتقديم خدمات غير مسبوقة للمواطنين

وفي كلمته، أكد المحافظ على تقديره لهذه الزيارة الكريمة والتي تأتي في إطار دعم القيادة السياسية اللامحدود لكافة جهود التنمية بالمحافظة، والذي كان له الدور المحوري في تنفيذ ما تم تحقيقه.

وعقب الاجتماع، تفقد النواب مشروع مجمع المصالح الحكومية، واستمعوا إلى شرح تفصيلى لمكونات المشروع من مبانٍ حكومية ومنطقة بنوك و مدينة رياضية ومجمع محاكم ومحطات طاقة شمسية ومياه شرب، و مشروع ميّكنة مبنى صندوق استصلاح الأراضي والذي يعد أحد التجارب الرائدة لرقمنة الصناديق الخاصة بالمحافظة؛ لتعظيم العائد منها وحوكمة إدارتها.