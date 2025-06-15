يغيب شهرين| تطور عاجل في إصابة إمام عاشور بكسر الترقوة

كشف ابراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، عن تفاصيل جديدة بشأن اصابة اللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، مشيرا إلى أن اللاعب مصاب بكسر في عظمة الترقوة.

إمام عاشورة خضع لجراحة

وأضاف إبراهيم المنيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن اللاعب إمام عاشور خضع لجراحة بعد كسر في عظمة الترقوة صباح اليوم.

وتابع ابراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، أن هذه الاصابة تحتاج لوقت، وإمام عاشور يحتاج لشهرين على الأقل لكي يكون جاهزا لنزول الملعب مرة أخرى.

في السياق نفسه أشار إبراهيم المنيسي، إلى أن النادي الاهلي أهدر الفوز رغم سيطرته الكاملة على أحداث المباراة.