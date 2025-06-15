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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان تتألق عالميا.. فوز طلاب "SAUD" بالمركز الأول في مسابقة بأمريكا

مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية
مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية
حسام الفقي

نجح فريق من طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، في تحقيق إنجاز مشرف بحصولهم على المركز الأول في واحدة من أبرز المسابقات الدولية الجامعية، ليؤكدوا مكانة الجامعة وطلابها في المحافل الأكاديمية العالمية.

ففي إنجاز غير مسبوق، انتزع طلاب برنامج التصميم المعماري والعمراني المستدام (SAUD) بقسم العمارة الصدارة في مسابقة HIVER Program الدولية، التي نُظّمت بالشراكة مع جامعة ممفيس الأمريكية، مقدمين مشروعًا لتوظيف الحلول المعمارية المستدامة في المباني التعليمية.

وضم الفريق الفائز أربعة من طلاب البرنامج وهم أحمد الرفاعي، هنا عبد العظيم، ريم رفعت، وسلمى عليوة، الذين خاضوا رحلة أكاديمية وإبداعية بالتعاون مع طلاب جامعة ممفيس الأمريكية.

يأتي ذلك في إطار شراكة تعليمية جمعت بين مقرر "مبادئ التصميم البيئي والمستدام" الذي قدمته الدكتورة زينه الزين بجامعة حلوان، ومقرر "النظم البيئية المتقدمة" الذي تدرّسه الدكتورة ماريكا سنايدر بجامعة ممفيس الأمريكية.

وقد ركز المشروع على إعادة تصميم مبنى قائم وتحويله إلى منشأة صديقة للبيئة ومخصصة لخدمة الطلاب، مع الدمج بين الابتكار البيئي والتكامل الاجتماعي والوظيفي.

تدرج الفريق الفائز عبر ثلاث مراحل تنافسية، بدايةً من التأهل إلى المرحلة التمهيدية Fall 2024 Virtual Idea Pitch، ثم اجتياز التصفيات في فصل خريف 2024، حتى الوصول إلى القمة بالفوز بالمركز الأول في مسابقة Spring 2025 Cumulative Virtual Group Project Competition. ويُعد ذلك تتويجًا للعمل الجماعي والبحث الأكاديمي المستند إلى معايير الاستدامة والتصميم الذكي.

وقد أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن بالغ فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم البرامج الأكاديمية المتميزة والانفتاح على التجارب التعليمية الدولية، وأن هذا الفوز يعكس كفاءة طلاب الجامعة وقدرتهم على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل العالمية، كما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة في مجالات الابتكار والتعاون الدولي.

وأكد قنديل ، أن هذا الفوز يعد رسالة واضحة بأن الاستثمار في التعليم النوعي هو السبيل الحقيقي لخلق أجيال قادرة على إحداث التغيير محليًا وعالميًا.

من جانبه، هنأ الدكتور عمرو سامي، عميد كلية الفنون الجميلة، طلاب البرنامج بهذا التتويج المشرف، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين النظرية والتطبيق، وتؤهل الطلاب للمشاركة الفعالة في المشهد المعماري الدولي، لا سيما في ظل التوجهات العالمية نحو العمارة المستدامة. وأكد أن الكلية تدعم بقوة كافة المبادرات التي تفتح أمام طلابها أبواب الإبداع والمنافسة على المستوى العالمي.

وقد كانت جامعة حلوان ممثلة بفريقين من برنامج SAUD ضمن الفرق الأربعة التي وصلت للمرحلة النهائية، وهو ما يعكس المكانة الريادية لهذا البرنامج على المستوى الدولي، وقدرته على إعداد كوادر طلابية قادرة على الإبداع والمنافسة في أرقى المحافل العالمية. وجاء هذا التميز تحت إشراف أكاديمي مميز من الدكتورة زينه الزين، وبدعم مباشر من الدكتور ياسر محمد السيد، رئيس قسم العمارة ومنسق البرنامج، اللذين لعبا دورًا محوريًا في خلق بيئة تعليمية ملهمة أسهمت في دفع الطلاب نحو التميز.

ويعد برنامج HIVER (Harnessing Innovation through Virtual Education for Enhanced Results) مبادرة دولية تنفذها مؤسسة Institute of International Education (IIE) بدعم من مبادرة J. Christopher Stevens Virtual Exchange Initiative التابعة لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية الأمريكية، وتديرها مؤسسة Aspen Institute.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين طلاب الجامعات عبر مشروعات افتراضية مبتكرة تدمج بين التعليم والتبادل الثقافي، حيث شاركت جامعة حلوان في هذا البرنامج من خلال مكتب العلاقات الدولية، بما يعكس التزامها بتوسيع آفاق طلابها على المستويين الأكاديمي والعالمي.

ويمثل هذا الفوز تأكيدًا على تميز التعليم في برنامج SAUD، وقدرته على تخريج طلاب يمتلكون الوعي البيئي والمهارات التصميمية المتقدمة التي تؤهلهم للريادة والمنافسة، ليظل اسم جامعة حلوان حاضرًا بقوة في الساحات الدولية، عنوانًا للتميز والإبداع.

طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان الفنون الجميلة

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