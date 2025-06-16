أخبار الوادي الجديد| انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. واستقبال نواب المحافظين على مستوى الجمهورية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم، كان من أهمها، انطلاق امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة.



أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ، صباح اليوم الأحد الموافق 15 يونيو، فى 10 لجان امتحانية موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة، لضمان توفير بيئة آمنة تعزز من انضباط سير العملية الامتحانية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 1829 طالبًا وطالبة، موزعين بواقع 1274 طالبًا بالشعبة العلمية (علوم)، و90 طالبًا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و465 طالبًا في الشعبة الأدبية، حيث يؤدون اليوم اختباري مادة التربية الدينية و التربية الوطنية، على أن تنطلق الامتحانات في المواد الأساسية بداية من يوم الأحد القادم.

أوضح الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية وفقًا للضوابط المعتمدة، وتزويدها بكافة الاحتياجات اللوجستية والفنية، مع تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين بكافة سبل الراحة.

الوادي الجديد تستقبل نواب المحافظين على مستوى الجمهورية لتفقد المشروعات التنموية والخدمية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ،صباح اليوم، وفدًا من نواب المحافظين على مستوى الجمهورية، وذلك في مستهل زيارةٍ استثنائيةٍ غير مسبوقة للنواب؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد و لفيف من القيادات التنفيذية.

وصرّح المحافظ بأن هذه الزيارة الهامة تأتي كأحد ثمار زيارة مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، موجهًا بتنظيم زيارة للنواب المحافظين؛ لاستعراض تجربة المحافظة الرائدة في تنفيذ أول مجمع مصالح حكومية للخدمات الذكية على مستوى الجمهورية.

جامعة الوادى الجديد تستعرض تجربة أول مبنى للاختبارات الإلكترونية أمام نواب المحافظين

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بمقر الجامعة الجديد بالكيلو ١٠، نواب المحافظين على مستوى الجمهورية على هامش زيارتهم لمحافظة الوادى الجديد لتفقد المشروعات القومية والتنموية بالوادى الجديد.

وكان فى استقبال الضيوف، نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس والمستشار الاعلامى للجامعة.

واستمع نواب المحافظين إلى شرح من الدكتور عبد العزيز طنطاوى عن جامعة الوادى الجديد ومبنى الاختبارات الإلكترونية كاول مبنى للاختبارات الالكترونية بالجامعات المصرية يضم 24 قاعة اختبار مجهزة باجهزة الكمبيوتر وبالانترنت فائق السرعة لاجراء الاختبارت الالكترونية لطلاب كليات الجامعة حيث قاموا بجولة للتعرف على امكانات المبنى.

وقامت الجامعة بعرض فيلم تسجيلي عن جامعة الوادى الجديد من انتاج ادارة العلاقات العامة والاعلام بالجامعة لعرض مسيرة جامعة الوادى الجديد امكانات الجامعة التى تمثل قاطرة التنمية فى صحراء مصر الغربية.

وفى نهاية الجولة اعرب نواب المحافظين عن سعادتهم بما شاهدوه بجامعة الودى الجديد من امكانات ومقومات تؤهل الجامعة لان تكون فى مصاف الجامعات العريقة مقدمين الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والنواب والعمداء والوكلاء ومستشاروه على حفاوة الاستقبال

متمنين لجامعة الوادى الجديد الازدهار التوفيق لخدمة قضايا التنمية فى صحراء مصر الغربية.