حسن المستكاوي عن مواجهة بالميراس وبورتو: صراع شرس وسط مدرجات مشتعلة

حذر الناقد الرياضي حسن المستكاوي الأهلي من فريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، والتي جاءت مبارتهما في كأس العالم للأندية مليئة بالحماس والندية.

وواصف المستكاوي المباراة بأنها "مواجهة عنيفة وسط مدرجات صاخبة وجماهير لا تهدأ".

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "بالميراس وبورتو... مباراة عنيفة وسط مدرجات صاخبة وجماهير لا تتوقف عن التشجيع والغناء.. المباراة صراع في مساحات ضيقة، حافلة بالضغط والشراسة واللياقة البدنية والالتحامات القوية والمهارات الفردية".

وأضاف: "الخطورة ستكون إذا وُجدت المساحات أمام مهارات لاعبي الفريقين... كلاهما يدافع بزيادات عددية فور خسارة الكرة".