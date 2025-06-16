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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: تريزيجيه لا يسجل ركلات جزاء مع الأهلي

تريزيجيه
تريزيجيه
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن اللاعب محمود تريزيجيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: “تريزيجيه لا يسجل ركلات جزاء مع الأهلي”.

كشف الإعلامي أمير هشام ، مفاجأة بشأن النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: "الأهلي وقع عقوبة مالية ضد محمود حسن تريزيجيه قدرها 500 ألف جنيه، بعدما قام بتسديد ركلة الجزاء ومخالفته لترتيب اللاعبين في تسديد الركلات، خلال لقاء إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

تم إبلاغ تريزيجيه، بأنه حتى لو تم إحراز الركلة كان سوف يتم تغريمه ماليًا، حيث يأتي الترتيب في تسديد ركلات الترجيح، رقم 1 وسام أبو علي ، والثاني زيزو، والثالث كان تريزيجيه.

وتريزيجيه بعدما تقدم لتسديد ركلة الجزاء، تخطى وسام وزيزو، ولم يكن المنظر جيدًا داخل الملعب، وزيزو قال لتريزيجيه بأنه لا يريد التسديد ولكن لابد من الالتزام بالترتيب وأن وسام أبوعلي هو رقم 1.".

ووجه أحمد سيد زيزو نجم الأهلي رسالة إلى إمام عاشور بعد إجراء جراحة اليوم عقب تعرضه لإصابة في مباراة انتر ميامي .

وكتب زيزو ، من خلال حسابه الشخصي إنسجرام: "ألف سلامة عليك يا حبيبي".

من جهته، وجّه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة شكر وامتنان إلى جماهير القلعة الحمراء ومجلس إدارة النادي، عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد إصابته خلال مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الودية.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" رسالة جاء فيها:
"أنا ممتن لكل رسالة وصلتني، ولكل كلمة طيبة انقالت، ولكل دعوة صادقة.. بشكر الكابتن محمود الخطيب على دعمه الكبير، وبشكر مجلس الإدارة، والجهاز الإداري، والجهاز الفني، والجهاز الطبي، وزمايلي اللاعبين اللي واقفين في ضهري.. الكل كان جنبي من أول لحظة، وده شيء مش غريب على بيتي النادي الأهلي".


وأضاف عاشور: "بشكر النادي الأهلي على سرعة توفير كل الدعم الطبي اللازم من لحظة الإصابة، والاهتمام الكبير بيا في المستشفى، وإجراء العملية في وقت قياسي، وتوفير كافة الإمكانيات والرعاية الطبية الكاملة.. وجودكم جنبي هو اللي بيهون عليا، وهو أكبر دافع ليا إني أرجع بسرعة، وأرجع أقوى من الأول إن شاء الله. شكرًا ليكم من قلبي".

ويخضع عاشور حاليًا لفترة تأهيل طبي بعد الجراحة، في إطار برنامج العلاج الذي حدده الفريق الطبي للنادي الأهلي، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

تريزيجيه الاهلي الزمالك

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