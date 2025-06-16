قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية
أحمد موسى: إسرائيل تسعى لمحو التلفزيون الإيراني كي تبث صوتها فقط
ضبط محطة وقود ومستودعين للبوتجاز تبيع المواد البترولية بالسوق السوداء في البحيرة
الحكومة تشكل لجنة أزمات.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل
شاهد أول فيديو لقصف التلفزيون الإيراني من الخارج
ثقافة النواب تناقش طلب إحاطة عن الاستثمار الثقافي بهيئة الكتاب
400 كجم من اليورانيوم المخصب.. هل تستطيع إيران صناعة قنبلة نووية؟
عراقجي: مكالمة من ترامب تنهي الحرب الإيرانية الإسرائيلية
أمريكا تنقل حاملة طائرات من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط
حكم رفع الصوت بالقراءة للنساء في الصلاة.. الأزهر للفتوى يوضح
ترامب يرفض الإجابة عن سؤال بشأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية
المذيعة فرت مسرعة على الهواء.. لحظة قصف إسرائيل لمبنى الإذاعة والتليفزيون الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أسعار الذهب اليوم.. مفاجأة بعد وصول عيار 21 إلى 5000 جنيه

أسعار الذهب اليوم.. مفاجأة بعد وصول عيار 21 إلى 5000 جنيه
أسعار الذهب اليوم.. مفاجأة بعد وصول عيار 21 إلى 5000 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في السوق ، بعد موجة ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية تجاوز فيها الجرام الواحد من عيار 21 حدود 4900 جنيه ، وسجل في وقت سابق 5000 جنيه بدون مصنعية.

ومع هدوء التعاملات خلال اليوم، ترقب المتابعون للأسواق اتجاهات أسعار الذهب خلال الساعات المقبلة، في ظل توقعات بمزيد من الصعود.

ووفق آخر تحديث لأسعار الذهب المعلنة رسميًا، تتراوح الأسعار بين الشراء والبيع بفروقات طفيفة، تعكس حذر المتعاملين من تحركات مفاجئة.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت الأسعار الرسمية المحدثة في السوق وفقًا لنشرات تسعير الذهب كالتالي:

  • أسعار الذهب اليوم عيار 24

بيع: 5554.25 جنيه

شراء: 5520 جنيه

  • سعر الذهب عيار 22

بيع: 5091.5 جنيه

شراء: 5060 جنيه

  • سعر الذهب عيار 21

بيع: 4860 جنيه

شراء: 4830 جنيه

  •  سعر الذهب عيار 18

بيع: 4165.75 جنيه

شراء: 4140 جنيه

  • سعر الذهب عيار 14

بيع: 3240 جنيه

شراء: 3220 جنيه

  • سعر الذهب عيار 12

بيع: 2777.25 جنيه

شراء: 2760 جنيه

  • سعر الذهب عيار 9

بيع: 2082.75 جنيه

شراء: 2070 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب، فقد سجل اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 ما يلي:

بيع: 38880 جنيه

شراء: 38640 جنيه

  • سعر أوقية الذهب عالميًا

أسعار الذهب على المستوى العالمي، فقد بلغت أوقية الذهب نحو:

بيع: 3392.03 دولار

شراء: 3391.74 دولار

الذهب إلى 5000 جنيه وربما 5500 قريبًا

توقع عدد من الخبراء في أسواق الذهب، أن التوجهات الحالية في السوق تدفع نحو مزيد من الصعود، موضحًا أن الأونصة العالمية مرشحة لتجاوز حاجز 3500 دولار، مما ينعكس على السعر المحلي لعيار 21، والذي قد يصل إلى 5000 جنيه خلال فترة قصيرة، بل وربما 5500 جنيه مع نهاية 2025 إذا استمرت الأزمات الدولية.

وأضاف الخبراء أن الشراء في الوقت الحالي لا يزال فرصة جيدة لتحقيق مكاسب، مشدين على ضرورة اتباع خطة في الشراء، حيث يُنصح بالشراء التدريجي عند التراجع ولو بجنيهات، و البيع في هذه الفترة لا يُنصح به أبدًا لأن الذهب في صعود متواصل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة| امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

ماء الورد

لبشرة صافية وناعمة .. استخدمي ماء الورد في الصيف لهذه الأسباب

فتة اللحمة

بقايا عيد الأضحى .. جرَّبي طريقة عمل أكلة جديدة من ميكس اللحوم

القرنفل

رغم فوائده الخارقة .. هؤلاء الممنوعون من القرنفل

بالصور

طاجن الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

مشروب صيفي مذهل.. يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

رصف وتوسعة طريق أبوحاكم /ميت أبوعلي/طحلة بردين بالشرقية بتكلفة 65 مليون جنيه

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بفستان جرئ يخطف الأنظار..صور

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد