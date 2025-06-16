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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شرم الشيخ.. سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي لليوجا في ميدان السلام

اليوجا ميدان السلام شرم الشيخ
اليوجا ميدان السلام شرم الشيخ
ايمن محمد

 استضافت محافظة جنوب سيناء، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي لليوجا في ميدان السلام بمدينة شرم الشيخ، وذلك برعاية اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبحضور  وسوريش كي. ريدي فور السفير الهندي بالقاهرة ومبروك الغمريني  رئيس مدينة شرم الشيخ  ومحمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة إلى جانب وفد من سفارة الهند ومركز "مولانا آزاد" الثقافي الهندي.

وجاءت الاحتفالية تأكيدًا على عمق العلاقات الثقافية بين مصر والهند، و استكمالاً لمسيرة التعاون بين الجانبين، والتي شهدت تطورًا لافتا خلال الأعوام الماضية، خاصة في مجال الترويج للسياحة، والفعاليات الروحية والصحية، التي تتماشى مع التوجه العالمي نحو أنماط السياحة البديلة والمستدامة.

وشارك في الفعالية مجموعة من شباب المحافظة، وقدموا عروضا تعريفية بحركات اليوجا، وسط تفاعل كبير من الحضور من أهالي شرم الشيخ والسياح، في أجواء عكست التقاء الثقافات على أرض مدينة السلام.

وتزامن تنظيم الفعالية مع استقبال محافظ جنوب سيناء للسفير الهندي بمكتبه في شرم الشيخ، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون السياحي والثقافي، وتنظيم فعاليات مستقبلية في شرم الشيخ وسانت كاترين، منها مقترح إنشاء مدرسة دولية متخصصة في رياضة اليوجا، والترويج لإقامة فعاليات  داخل المنتجعات السياحية الفاخرة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه الاحتفالات تعكس رؤية الدولة المصرية في دعم الحوار الثقافي بين الشعوب، والانفتاح على الأسواق السياحية غير التقليدية، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ باتت نموذجًا رائدًا في استضافة الفعاليات الدولية المتنوعة، بما في ذلك تلك التي تحتفي بالصحة، والتسامح، والسلام.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن سعادته بإقامة الفعالية في ميدان السلام، مؤكدًا أن شرم الشيخ تعد وجهة مفضلة للسياح الهنود، وموقعًا مثاليًا لممارسة رياضة اليوجا في الهواء الطلق، لما تحظى به من طبيعة ساحرة ومساحات مفتوحة تدعو للتأمل والسكينة.

ويأتي هذا الاحتفال تتويجًا للتعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء وسفارة الهند بالقاهرة، في ظل الاهتمام المتزايد بممارسات السلام النفسي والبدني، وتعزيز مفاهيم التوازن بين الجسد والروح، وهو ما تمثّله رياضة اليوجا، التي أقرّتها الأمم المتحدة كيوم عالمي في 21 يونيو من كل عام منذ 2014، بناءً على مقترح هندي حظي بدعم 177 دولة حول العالم، من بينها مصر.

جنوب سيناء شرم الشيخ اليوجا اليوم العالمي السفير الهندي

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