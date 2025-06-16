دمياط تستقبل دفعة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

استقبلت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، سيارة اللحوم المقدمة من وزارة الأوقاف، بكمية قدرها 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.

وجاء ذلك بحضور الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، والأستاذ جمال زين العابدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم التنسيق بين المديريتين لضمان التوزيع العادل لتلك الكميات على الفئات المستحقة بمختلف مراكز المحافظة.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق، على ضرورة التوزيع العادل في التوزيع لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية في القرى وتحقيق التكافل والتكامل داخل المجتمع

وأكدت نائب المحافظ على أهمية هذه المبادرات التي تساهم فى دعم جهود الدولة في رعاية محافظ الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدة بتعاون وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي في تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي