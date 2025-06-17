الغرف التجارية: الاستقرار في الأسعار يبدأ من وعي المواطن

شدد أحمد عتابي، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين، بغرفة الجيزة التجارية ، على أن أحد التحديات التي تفاقم الأزمات في السوق المحلي ليس فقط ارتفاع الأسعار عالميا، بل سلوك التخزين المفرط من قبل بعض المواطنين والتجار، والذي قد يؤدي إلى تعطيل دورة العرض والطلب وخلق أزمات غير حقيقية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، إن القلق المشروع لدى المواطنين من تقلبات الأسواق نتيجة الأوضاع السياسية في المنطقة يجب أن يواجَه بـ”الوعي الجماعي”، لا بالاكتناز غير المدروس للسلع، معتبرًا أن الرسائل المطمئنة من الحكومة حول توافر السلع ومخزونها كافية لأن تطمئن الرأي العام.

وأشار إلى أن هناك بعض السلوكيات السلبية من التجار في فترات التوتر، حيث يلجأ البعض إلى تخزين كميات كبيرة من السلع بهدف طرحها لاحقا بأسعار أعلى، وهو ما يفرض على أجهزة الدولة تكثيف الرقابة التموينية، وفرض عقوبات فورية على من يثبت تورطه في التلاعب.

وأكد أن السوق المصري لم يشهد نقصا فعليًا في السلع الأساسية حتى الآن، بل إن المعروض لا يزال يلبي احتياجات المواطنين، لكن المشكلة تكمن في “الهلع”، الذي يدفع البعض لشراء أكثر من حاجتهم، ما يعطل توازن السوق.

و دعا عتيبي إلى حملات توعية موسعة تشارك فيها وسائل الإعلام، لشرح أهمية الشراء الرشيد، والتأكيد على أن الاستقرار في الأسعار يبدأ من وعي المواطن.

‏https://youtu.be/x4bxAlvyt_s?si=iIFoas0sU5THM7XR