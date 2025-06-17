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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الغرف التجارية: مصر تملك مخزونا استراتيجيا مطمئنا والحكومة اتخذت إجراءات استباقية

السلع الأساسية
السلع الأساسية
علي مكي

كشف أحمد عتابي، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين، بغرف الجيزة التجارية  تأثير أزمة الغاز والتوترات الجيوسياسية على الأسواق وسلاسل الإمداد، موضحا أن التوترات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط حاليا، خاصة مع تصاعد الأوضاع العسكرية في عدد من المناطق، تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، سواء من حيث تكلفة الاستيراد أو سلوك المستهلك.

وأوضح عتابي خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"،  أن الأزمات الدولية دائما ما تنعكس على الأسواق المحلية، ليس فقط عبر ارتفاع أسعار الشحن والتأمين، ولكن أيضًا من خلال حالة القلق الجماعي التي تخلق توقعات بحدوث نقص في بعض السلع، ما يدفع التجار والمستهلكين على حد سواء إلى تخزين المنتجات بشكل مفرط.

وأشار إلى أن الحكومة  اتخذت إجراءات استباقية، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والذي يغطي ما بين 6 أشهر إلى سنة، وهو ما يجب أن يطمئن المواطنين ويخفف من سلوكيات الشراء الهلعي.

وحذر من أن بعض التجار قد يستغلون الأزمات لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي، مطالبا بمضاعفة جهود الرقابة التموينية على الأسواق والتدخل الفوري لمنع التلاعب، خاصة في القطاعات الأكثر حساسية مثل الزيوت والأرز والحبوب.

ودعا إلى تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لضمان استقرار السوق، والحفاظ على توازن العرض والطلب دون خلق أزمات مصطنعة.

السلع الأساسية الحكومة الغاز

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