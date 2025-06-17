قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص مباراة الترجي التونسي ضد فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية | فيديو
استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.. الطقس اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
إبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
محافظ بورسعيد لطلاب الثانوية العامة: المادة اللي تخلص دخلوها المفرمة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17-6-2025.. فيديو
ترتيب مجموعة الترجي بعد خسارة بطل تونس من فلامنجو البرازيلي
عاجل | جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية
تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك
مصابون وعالقون بسبب القصف الإيراني الأخير على عدة مناطق للاحتلال
السبيط بـ520 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم في الأسواق بعد عيد الأضحى
شاهد.. أول ظهور لـ تريزيجيه بعد عقوبة الأهلي القاسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط

الدعم النقدي
الدعم النقدي
عبد الرحمن سرحان

حدد قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)

يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.


2. الأسرة المعالة.


3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.


4. أسرة المجند.


5. الأسرة مهجورة العائل.

شروط استمرار صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)

يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:

1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:

متابعة نمو الأطفال.

الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.

2. التزام الأبناء بالتعليم:

الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.

يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي

يتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:

عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.

عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.

اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.


يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

ويهدف القانون إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.

كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.

الدعم النقدي الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة تكافل كرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع بقيمة 800 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب ينهار وعيار 21 مفاجأة

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

الطلاب

132 طالبًا.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

سحب مضيئة

سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

ترشيحاتنا

أرشيفية

كله بسبب كلب.. إخلاء سبيل عامل محطة وقود المقطم

أرشيفية

قرار جديد بشأن عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالزاوية

أرشيفية

تفاصيل حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بقصر النيل

بالصور

ميتسوبيشي تستدعي 200 ألف مركبة بسبب عيب خطير

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

غريب.. سيارة تسلا سايبرتراك الشهيرة تعمل «دليفري»

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد