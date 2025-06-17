سفير مصر في مالي يبحث مع وزير الماليين المقيمين بالخارج سبل تعزيز العلاقات

بحث سفير مصر في مالي السفير محمد الجمال، مع وزير الماليين المقيمين بالخارج والاندماج الأفريقي موسى أغ طاهر، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.



واستعرض السفير المصري حالة الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية المصرية-المالية، وزيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى وآخرها زيارة وزيري الخارجية والدفاع الماليين إلى مصر في الفترة من 1-3 ديسمبر 2024، والجهود الجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل نفاذ الشركات المصرية للسوق المالي، خاصة في قطاعات الطاقة والدواء بما يساهم في رفع معدلات التجارة بين الدولتين وزيادة الصادرات المصرية، وإتاحة فرص العمل والتوظيف للشباب الماليين، بما ينعكس إيجابياً على جهود التنمية ومكافحة آفة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية في المنطقة.



من جانبه، ثمن الوزير المالي الدور الريادي المصري في أروقة الاتحاد الأفريقي، ومساعي إنهاء تعليق عضوية مالي في المنظمة، فضلاً عن تطلع الجانب المالي للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تشجيع الجاليات المقيمة في الخارج للاستثمار في وطنهم الأم، وذلك في ضوء التجربة المصرية الناجحة في تنظيم الفعاليات للتواصل مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وآخرها الإعداد الجاري لتنظيم مؤتمر المصريين بالخارج "النسخة السادسة" أغسطس 2025 بالقاهرة حيث أن مالي بصدد تنظيم مؤتمر للماليين المقيمين في الخارج بالعاصمة باماكو في منتصف شهر يوليو 2025 .

