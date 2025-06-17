ماس كهربائي ولا خسائر بشرية.. إخماد حريق في شقة بالجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على على حريق نشب في شقة سكينة بمنطقة الجيزة، لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة الحماية المدنية بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الجيزة، علي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران لمنع امتدادها للعقارات المجاورة، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن وراء الحريق ماسا كهربائيا في الأجهزة الكهربائية ولا شبهة جنائية في الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لتولي التحقيقات.