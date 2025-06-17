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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد عودته لروتانا مجددا.. حميد الشاعري يستعد لطرح أحدث أغانيه ده بجد

حميد الشاعري
حميد الشاعري
تقى الجيزاوي

أعلن الفنان حميد الشاعري خلال الأيام الماضية عن عودته مجددا للتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وذلك بعد ٢٥ عاما ، مشيرا إلى أنهما سيستعيدان رونقهما خلال الفترة المقبلة سويا وأنه يعتبر روتانا هى منزله الأساسي.

وطرح البرومو الدعائي لأول أغنية بينهما وهى بعنوان “ده بجد”، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

أغاني حميد الشاعري 

وفي وقت سابق، نشر حميد الشاعري صورة تجمعه مع صناع أغنيته الجديدة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وعلق: “من شمال الصورة مدير أعمالي طاهر فوزي، الشاعر الجميل تامر حسين، أسامة رشدي رئيس روتانا ايجيبت، الموزع الرائع توما، الملحن العسل مدين، انتظرونا قريبا جدا أغنية (من دخلتك علينا)”.

أغنية "من دخلتك علينا" تميل لطابع الأغاني المبهجة، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

ويعيش حميد الشاعري حالة من النشاط الفني المكثف خلال هذه المرحلة، حيث يسجل مجموعة من الأغنيات الجديدة، كما انتهى من تسجيل أغنية بأحد الأفلام سيعلن عن تفاصيلها قريبا.

أحدث لقاءات حميد الشاعري 

وفي شهر مارس الماضي، قال الفنان حميد الشاعري، إنه تم إيقافه لفترة من نقابة الموسيقيين وقام بعمل أغانٍ له باسم مختلف، معقبا: “كانت لمدة ثلاث أو أربع سنوات”.

وأضاف خلال حواره عبر فضائية “العربية مصر”: “غيرت اسمي لأني كنت متعاقدا مع شركات، وعملت أغاني كتيرة ومكتبتش إسمي، وكنت أتمنى أن أكون لاعب كرة قدم”.

وتابع: “كنت لاعب كرة كويس وكنت أري أني ممكن أكون محترفا، وكنت لا أحب مادة الأحياء وكنت أعشق اللغة العربية.

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