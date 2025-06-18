أيهما تفضل شراءها.. سيتروين C4X أم أوبل موكا 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين C4X و اوبل موكا موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

وسائل الأمان بـ اوبل موكا موديل 2026

اوبل موكا موديل 2026

زودت سيارة اوبل موكا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفيه، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك اوبل موكا موديل 2026

اوبل موكا موديل 2026

تستمد سيارة اوبل موكا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 200 كم/ساعة .

سعر اوبل موكا موديل 2026

اوبل موكا موديل 2026

تباع سيارة اوبل موكا موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 490 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

تمتلك سيارة سيتروين C4X موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تصل إلى 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة .

سعر سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع بسعر مليون و 289 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع بسعر مليون و 449 ألف جنيه .