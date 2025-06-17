السفير فوزي العشماوي: عملاء إسرائيل أسقطوا الداخل الأيراني

أكد السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه فوجئنا بان هناك اختراقات كبيرة للقوى الأيرانية التي كانت تمثل بعبع لأمريكا وإسرائيل حتى القوى الموجودة بالمنطقة.

وقال فوزي العشماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم، أن إيران تعتبر قوة يحسب حسابها، ولكن ما حدث خلال الايام الماضية استباحت اسرائيل السماء الايرانية، وكان هناك اختراق استخباراتي، وكان هناك عملاء لإسرائيل في الداخل الأيراني.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ترامب لديه رغبة أن طهران تسترد توازنها بسرعة وتنفذ تهديداتها بضرب العمق الإسرائيلي والقواعد والمنشآت الأمريكية، وتتجه الشواهد الأولى بقوة للاحتمال الأول.