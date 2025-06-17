أستاذ دراسات إيرانية: الزعيم الإيراني هو زعيم الشيعة في العالم

أكد الدكتور محمد سعيد أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن إيران عبارة عن سلاسل جبلية وطبيعة السكان إما عن أطراف الصحراء أو الجبال، مضيفا أن يوجد في ايران عرقية يهودية.



وتابع الدكتور محمد سعيد أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الايرانيين أصبحوا شيعة وانتشر المذهب الشيعي والمرجعية في إيران، متابعا أن الزعيم الإيراني هو زعيم الشيعة في العالم.

وأكمل الدكتور محمد سعيد أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن ولاء الشيعة الديني للمذهب وليس للوطن، مستدركا أن الشعب الإيراني مكون من 70 عرق أتوا من دول كثيرة.