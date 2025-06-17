مفاجأة| المرشد الإيراني لا يختار قادة الجيش

كشف محمد سعيد أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، تفاصيل مثيرة وكواليس جديدة عن الشعب الإيراني وطبيعة حياته، موضحا أنهم يعيشون على أطراف الصحاري وسفوح الجبال وداخل الجبال.

وتابع محمد سعيد أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ينبغي النظر إلى إيران من الداخل، موضحا أن الإيرانيين وجدوا كنوزا في الجبال مثل الذهب والبترول والغاز كل هذا جعلهم يفكرون بشكل مختلف.



وأكد محمد سعيد أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن العقيدة الإيرانية أساسية في حركتهم، والزعيم الإيراني هو زعيم الشيعة في العالم .

ولفت محمد سعيد أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، إلى أن إيران فيها 72 عرقية جاءت من آسيا وأفريقيا وأوروبا وتعايشت مع بعض ويستفيد النظام الإيراني من هذا التنوع ومن كل عرقية على حده.

وأكمل محمد سعيد أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن المرشد له وظيفة محددة فهو مرشد من الناحية الدينية وليس العملية وهو يوقع بالرضا على اختيارات قادة الجيش ولا يختارهم.