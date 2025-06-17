شريف عامر: الحرب الإيرانية الإسرائيلية مؤجلة منذ 30 عامًا.. كانت "احتمال وهاجس"

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أنه لم يكن يتصور أن يبدأ الحديث بعد عطلة العيد عن تطورات شديدة الخطورة في الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الجميع تابع ما بدأ يوم 13 يونيو 2025 من مواجهة عسكرية بين إسرائيل وإيران، وهي الحرب التي ظل الطرفان مترددين في خوضها طوال الثلاثين عامًا الماضية، أي منذ عام 1995.

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن العالم كان يتعامل مع فكرة الحرب كاحتمال أو هاجس، إلا أن يوم 13 يونيو مثّل تحولًا فعليًا في هذا التصور، حيث تغيّر الوضع بشكل كامل، وأصبحت الأحداث على الأرض تمضي بعيدًا عن التمنيات أو الأحلام، بل وفقًا لتحليلات واقعية للوقائع والمواقف.

وشدد شريف عامر، على أن التطورات الحالية صعبة ومعقدة، وأن نتائجها ستكون ممتدة على مدى الأيام والشهور والسنوات القادمة، لافتًا إلى أن ما يحدث اليوم سيؤثر بشكل مباشر في شكل المنطقة، موضحًا أن هذه الحرب كانت مؤجلة بين طرفين يفصل بينهما آلاف الكيلومترات، ومع ذلك فإنها انطلقت الآن، مشيرًا إلى أن لا توجد حرب بلا هدف سياسي، وكل حرب لها نهاية، سواء بمنتصر كامل أو جزئي، أو مهزوم كذلك".

وتابع : "منذ خمس ساعات فقط كان الوضع مختلفًا، وحتى منذ ساعة واحدة كان المشهد الميداني في الحرب مختلفًا عما هو عليه الآن"، موضحًا أن هناك تلويحًا حاليًا بإمكانية تدخل أمريكي في الصراع، بعد الإعلان عن خلية أمن من قبل مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وأشار شريف عامر، إلى أنه خلال خمسة أيام فقط تغيّرت الأفكار والترتيبات بصورة كبيرة، لدرجة أن المشهد الذي اعتبره البعض مسرحيًا في بدايته، تطور سريعًا خلال 24 ساعة إلى مواجهة فعلية بين الطرفين، مضيفًا "القتال يجري الآن عن بُعد، لكنه قد يتصاعد إذا ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية الدخول كطرف مباشر في الحرب، وهو ما لوّح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".